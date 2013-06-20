Microsoft вела переговоры с Nokia о покупке производства мобильных. Обсуждение застопорилось

Корпорация Microsoft вела переговоры с компанией Nokia о покупке производства мобильных телефонов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Но, по словам инсайдеров, обсуждение застопорилось из-за вопроса цены и сложного положения Nokia на рынке. Как отметил один из источников, переговоры проводились в июне, но вряд ли будут продолжены.

«У нас тесное сотрудничество с Microsoft, и встречи на постоянной основе не являются необычными для Nokia и Microsoft», - заявила пресс-секретарь финской компании. Представитель Microsoft от комментариев отказалась, передает «Газета.Ru».

Неясно, какую сумму хотела получить Nokia, говорится в статье. Также непонятно, пишет издание, почему Microsoft заинтересовалась покупкой этого бизнеса.