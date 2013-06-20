Кабмин упростит таможенные процедуры для контейнерных грузов на станции «Одесса-Лиски»

Кабинет министров Украины упростит оформление таможенных процедур в пунктах пропуска для контейнерных железнодорожных перевозок на станции «Одесса-Лиски», сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По словам Министра инфраструктуры Украины Владимира Козака, в настоящее время таможенный контроль товаров в контейнерах осуществляется дважды - в пунктах пропуска в «Одесском», «Ильичевском» и «Южном» морских портах и в пункте контроля «Одесса-Лиски». Он также сообщил, что перемещение товаров между пунктами пропуска морских торговых портов и пунктом контроля «Одесса-Лиски» осуществляется с оформлением таможенного режима «транзит» и подачей таможенной декларации, что значительно снижает эффективность обработки таких грузов при комбинированных перевозках.

«Предложенные нами изменения позволят осуществлять пропуск и таможенное оформление товаров один раз в контейнерах в железнодорожном сообщении на территории контейнерного терминала железнодорожной станции «Одесса - Лиски» Одесской железной дороги», - цитирует пресс-служба Козака.

Министр также сообщил, что это распоряжение позволит урегулировать вопрос упорядочения деятельности пунктов пропуска через государственную границу в «Одесском», «Ильичевском» и «Южном» портах, а также увеличить использование ресурса железнодорожного подвижного состава при комбинированных перевозках. Утвержденные изменения будут способствовать повышению эффективности комбинированных перевозок.

Соответствующий проект распоряжения Кабмина «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 8 апреля 2009 года № 381» принят на заседании Правительства 19 июня, сообщает пресс-служба. Распоряжение вступит в силу со дня официальной публикации.

Как сообщал УНИАН, предприятия транспорта Украины по итогам 2012 года перевезли 772,8 млн тонн грузов – на 4,9% меньше, чем в 2011 году.

По данным Госстата, грузооборот транспорта в 2012 году сократился на 7,6% – до 394,648 млрд т/км.