Донецкая железная дорога перевезла за 5 месяцев 70,4 тыс. инвалидов

Донецкая железная дорога в январе-мае 2013 года перевезла 70,392 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

«За 5 месяцев 2013 поездами формирования Донецкой железной дороги перевезено 70,392 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями, 103 из них заказали специализированные вагоны для инвалидов-колясочников. Чаще спецвагоны были задействованы на направлениях Киев, Одесса, Славянск и Симферополь», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в июне, согласно заявкам, 10 инвалидов-колясочников воспользуются специализированными вагонами.

При этом на июль Донецкая железная дорога уже получила 7 заявок на использование специальных вагонов.

«Сейчас Донецкая железная дорога имеет 3 специализированных вагона для перевозки инвалидов-колясочников, 2 из которых постоянно курсируют в поездах № 125/126 Луганск - Киев и № 342/341 Луганск - Симферополь. Третий вагон включается в состав поездов при наличии заявки», - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что заказать вагон для людей с особыми потребностями можно на любом вокзале железной дороги, получив у дежурного по вокзалу бланк заявления. При этом совсем не обязательно пассажиру с ограниченными физическими возможностями лично оформлять заявку, это могут сделать за него с предъявлением соответствующих документов.

«Заявление подается не менее чем за 5 суток до отправления поезда, в нем должны быть указаны номер поезда, дата выезда и маршрут следования. Стоимость билета такая же, как и в обычном купейном вагоне в составе поезда, к которому он включен. Заказав специализированный вагон, люди, имеющие специальные потребности, значительно облегчат свое путешествие», - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что места, приспособленные для перевозки инвалидов-колясочников, находятся и в вагонах скоростных межрегиональных электропоездов категории «Интерсити +» - по 2 места в каждом поезде, а в межрегиональных двухэтажных электропоездах категории «Интерсити» - по 4 места в каждом поезде.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в январе-апреле 2013 года перевезла 67,4 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями.