Большинство украинцев довольны условиями железнодорожных перевозок - опрос

Более половины украинцев – 68,9%, опрошенных Центром Разумкова в рамках проведения социологического исследования, выразили удовлетворение доступом к информации о расписании поездов и условиями перевозок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныца») со ссылкой на результаты исследования.

В частности, 58,7% опрошенных остались довольны системой продажи билетов, 51,7% - расписанием движения поездов, 50,1% - обслуживанием пассажиров на железнодорожных вокзалах.

При этом 54,6% украинцев назвали железнодорожный транспорт основным средством междугороднего сообщения в Украине. Для сравнения: автомобильный транспорт остается основным для 39,1% респондентов, авиационный – для 1,5%.

76,7% опрошенных заявили, что пользуются услугами железной дороги на протяжении последних пяти лет.

Вместе с тем, в ходе исследования были выявлены и нарекания пассажиров. В частности, 63,4% респондентов не удовлетворены техническим состоянием пассажирских вагонов, а 92,6% опрошенных убеждены, что подвижной состав требует обновления, причем каждый второй в этой группе (40,4%) высказался за скорейшие изменения в этом направлении.

«Население Украины поддерживает такие мероприятия. При этом 70,7% респондентов высказались за развитие скоростного железнодорожного сообщения в Украине. В свою очередь, 62,5% респондентов убеждены, что необходимо внести изменения в организацию работы железнодорожного транспорта для того, чтобы адаптировать его к условиям Европейского Союза», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Социологическое исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова в апреле 2013 года. Участие в опросе приняли 2013 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в 132 населенных пунктах – 79 городах и 53 селах и поселках. Погрешность не превышает 2,3%.