Убытки Львовской железной дороги от перевозки льготников составили более 33 млн грн

Убытки Львовской железной дороги (ЛЖД) от перевозки пассажиров льготных категорий в январе-мае 2013 года составили 33,3 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД.

“Перевозка льготников обошлись магистрали в 49,3 млн грн, а компенсации покрыли лишь 16,0 млн грн, в то время как недополученные средства в сумме 33,3 млн грн легли на плечи самой железной дороги”,- комментируют ситуацию в пресс-службе ЛЖД.

В частности, за указанный период убытки от пригородных перевозок составили 16,0 млн грн, от перевозки студентов - 10,8 млн грн.

Согласно сообщению, в январе-мае 2013 года ЛЖД перевезла 28,1 млн пассажиров, из которых 5,7 млн человек пользовались льготами на проезд.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2013 года “Укрзализныця” понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 3 млрд грн.

В том числе, убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении с начала года составили 1,378 млрд грн, в пригородном сообщении - 1,388 млрд грн, от льготных перевозок - 179,9 млн грн.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.