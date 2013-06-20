Таможенный союз заговорил об иске в суд для отмены Украиной спецпошлин на авто

Россия и ее партнеры по Таможенному союзу и соглашению о зоне свободной торговли в СНГ могут обратиться в суд СНГ для отмены Украиной защитных мер по автомобилям.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Питерского международного экономического форума министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, передает РИА Новости.

По его словам, недавно комиссия ЕЭК по торговле обсуждала этот вопрос относительно данной защитной меры, которая применяется с серьезным нарушением правил ВТО и соглашения о зоне свободной торговле в СНГ.

«По всей видимости, будет инициирован процесс юридического разрешения этого спора. Это означает суд», - сказал Слепнев. По его словам, сейчас этот вопрос решается, и, возможно, в течение этого года суд будет инициирован Россией вместе с партнерами по ТС.

Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

14 сентября Украина в ответ на введение Россией утилизационного сбора на импортные автомобили ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 ноября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, с преференциями для отечественных производителей.

При этом Украина рассчитывает на подписание с Россией соглашения с о взаимном неприменении утилизационного сбора на автомобили, которое предусматривает неприменение утилизационного сбора в Украине в отношении произведенных в РФ транспортных средств, а в России - в отношении произведенных в Украине автомобилей.

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