Львовская железная дорога за 5 месяцев заплатила более 600 млн грн налогов

Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе-мае 2013 года заплатила в государственный, местные бюджеты и целевые фонды 655 млн грн налогов, сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД.

В том числе, в государственный бюджет уплачено 141,2 млн грн, в местные бюджеты - 146,3 млн грн, в государственные целевые фонды - 368,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, убытки ЛЖД от перевозки пассажиров льготных категорий в январе-мае 2013 года составили 33,3 млн грн.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.