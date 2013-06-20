Франция грозит Google штрафом

Национальная Комиссия Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) дала американскому интернет-гиганту Google три месяца на улучшение защиты личных данных пользователей, в противном случае компания будет вынуждена заплатить штраф, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

Европейские власти обеспокоены политикой конфиденциальности Google, которая с 1 марта 2012 года объединила личную информацию пользователей из своих различных интернет-служб и упростила правила их использования. Надзорные инстанции ЕС поручили CNIL провести анализ новой политики Google.

Как отмечается в заявлении CNIL, если интернет-гигант в течение трех месяцев не изменит свою политику приватности данных, которая в настоящее время нарушает французское законодательство, компании грозит штраф в размере 150 тысяч евро. В случае повторного невыполнения обязательств сумма штрафа будет составлять 300 тысяч евро.

Ранее CNIL сообщал, что нормы конфиденциальности компании не соответствуют европейскому законодательству в отношении защиты личных данных пользователей. Французский регулятор уже предупреждал Google о возможности введения санкций. В марте 2013 года представители Google были приглашены на встречу с представителями властей Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Великобритании, однако каких-либо изменений после данной встречи также не последовало. В результате, регуляторы шести стран начали новое расследование в отношении того, как Google соблюдает приватность данных пользователей, и по их итогам смогут применить юридические санкции в соответствии с законами каждой из стран.