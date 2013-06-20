Укртрансинспекция получила право останавливать транспортные средства для проверки

Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте Украины (Укртрансинспекция) получила право останавливать транспортные средства (ТС) для проверки соблюдения норм и правил перевозки пассажиров и грузов.

Соответствующее постановление №422 от 20 мая размещено на сайте правительства.

Согласно документу, представитель Укртрансинспекции имеет право остановить ТС в случае нарушений правил посадки-высадки пассажиров; нарушений размещения визуальной информации на автобусах, перевозки пассажиров на межобластных маршрутах без предоставления им мест для сидения, эксплуатации такси с нарушением требований законодательства по обустройству, эксплуатации транспортного средства с явными признаками технической неисправности.

Также дано право остановить ТС в случае, если характер его движения вызывает сомнения в возможности водителя управлять им; при отсутствии номерных знаков на ТС, наличии данных, свидетельствующих о причастности транспортного средства, водителя, пассажиров к совершению ДТП.

Водитель ТС обязан предоставлять на время проверки должностному лицу Укртрансинспекции документы, на основании которых осуществляется перевозка, выполнять требования, предусмотренные порядком осуществления государственного контроля на автомобильном транспорте, и начинать движение только с разрешения должностного лица инспекции.

Проверка одного транспортного средства, согласно постановлению, проводится в течение не более одного часа.

В случае если при проведении проверки выявлены нарушения законодательства об автомобильном транспорте, составляется акт и/или протокол об административном правонарушении; в случае выявления нарушений правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов составляется акт и уведомляется соответствующее подразделение МВД.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 19 июня одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления контроля за безопасностью автомобильных перевозок грузов и ответственности за нарушение правил дорожного движения», согласно которому значительно возрастут штрафы за разрушение дорог.

Размер штрафа для водителей составит от 30 до 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-680 грн), для должностных лиц, граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 80 до 125 необлагаемых минимумов (1360-2125 грн).

При повторном совершении в течение года любого из нарушений штрафные санкции составят: для водителей – от 80 до 100 необлагаемых минимумов (1360-1700 грн), для должностных лиц, граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500-17000 грн).

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, Госавтоинспекция вместе с должностными лицами Укртрансинспекции или отдельно получат право останавливать транспортные средства для осуществления габаритно-весового контроля.