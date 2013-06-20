За три года продажи «планшетофонов» в мире вырастут в 9 раз

В ближайшие три года объем поставок «планшетофонов» на мировой рынок возрастет по сравнению с 2012 годом в девять раз и составит 228 млн штук, а емкость рынка в денежном выражении достигнет 135 млрд долл.

Об этом сообщает cnews.ru со ссылкой на прогноз аналитиков компании Barclays (Великобритания).

«Планшетофоны» (или «фаблеты») сегодня считаются перспективной товарной группой. К таким устройствам эксперты относят смартфоны с диагональю экрана более 5 дюймов, сочетающие в себе качества коммуникатора (смартфона) - поддерживают телефонную функцию, и планшетного компьютера.

В частности, сегодня на рынке среди выпускаемых «планшетофонов» присутствуют фаблеты Samsung Galaxy Note с диагональю экрана 5,3 дюйма и Samsung Galaxy Note II с диагональю экрана 5,5 дюйма. Весной этого года на рынок поступили две новые модели таких устройств компании - Galaxy Mega 5.8 и 6.3 с диагональю экрана в 5,8 и 6,3 дюйма соответственно.

4 июля планирует представить на рынок аналогичное устройство - «планшетофон» под названием Xperia Z Ultra - компания Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson). Устройство будет иметь 6,4-дюймовым дисплеем.

Кроме того, над «планшетофоном» с диагональю экрана 5,9 дюйма работает китайская компания HTC, которая планирует выпустить свое устройство в конце лета или начале осени этого года.

Как сообщал УНИАН, согласно оценке агентства IDC (США), в 2012 году в мире был продан почти 1,74 млрд мобильных телефонов (в т.ч. смартфонов и др.), что на 1,2% больше, чем в 2011 году.

При этом доля смартфонов в общем количестве мобильных телефонов, проданных в 2012 году, составила более 41%, или почти 712,6 млн шт (рост по сравнению с 2011 годом на 44,1%). Лидером в рейтинге продаж мобильных телефонов за отчетный период стала компания Samsung (Корея) – 406 млн устройств, из них 215,8 млн смартфонов (включая фаблеты).

В IV квартале 2012 года компания Sony заняла четвертое место по объемам поставок смартфонов (в количественном выражении) на мировой рынок с долей 4,5%, компании HTC принадлежал 1% на мировом рынке мобильных телефонов всех типов.