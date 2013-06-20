Убытки Южной железной дороги от пассажироперевозок превысили 542 млн грн

Убытки Южной железной дороги (ЮЖД) от перевозки пассажиров в январе-мае 2013 года составили 542,3 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

В частности, за указанный период убытки ЮЖД от перевозок пассажиров в дальнем сообщении составили 245,3 млн грн, в пригородном - 297 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2013 года “Укрзализныця” понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 3 млрд грн.

В том числе убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении составили 1,378 млрд грн, в пригородном сообщении - 1,388 млрд грн, от льготных перевозок - 179,9 млн грн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из самых старых железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.