Львовский облсовет просит у Кабмина дополнительно 800 млн грн на ремонт дорог

Львовский облсовет просит Кабинет Министров Украины выделить дополнительно 800 млн грн на ремонт дорог в области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, за соответствующее обращение к Кабинету Министров Украины о необходимости выделения дополнительных средств на ремонт дорог сегодня, 20 июня, на заседании Львовского областного совета проголосовали 72 депутата.

„Для проведение безотлагательных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений, а также первоочередных работ по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию, Львовской области дополнительно необходимо около 800 млн грн”, - говорится в обращении.

Как отмечают депутаты, на 2013 год на ремонт и содержание автодорог Львовской области предусмотрено 334 млн. грн, с учетом субвенций государственного бюджета. Однако указанный объем финансирования недостаточный и обеспечит ремонты лишь отдельных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и коммунальных дорог и улиц.

В обращении, в частности, отмечается: „Ежегодное увеличение движения автотранспортных средств по дорогам Львовской области, сложные погодные условия, отсутствие системных ремонтных работ, недофинансирование дорожной отрасли повлекло разрушение сети дорог Львовской области: образовались выбоины и неровности на поверхности дорог. Как следствие - дорожно-транспортные происшествия с летальными исходами, заторы, невозможность обеспечить в условиях бездорожья транспортным сообщением жителей между населенными пунктами, выход из строя автотранспорта, поступление жалоб и заявлений в органы власти, перекрытия дорог”.

Представители ВО „Свобода” сегодня пикетировали Львовскую ОГА в знак протеста против „ужасного состоянию дорог” в области и бездействия власти по проведению их ремонта.

В акции под лозунгом: „Львовщине – качественные дороги!” приняли участие около 100 представителей ВО „Свобода” с партийными и государственными флагами Украины.

Участники акции держали плакаты-обращения к Премьер-министру Украины Николаю Азарову и председателю Львовской ОГА Виктору Шемчуку с надписями: «Азаров! Почему Донецку на 1 км дороги выделено 1,9 млн. грн, а Львову – 300 тыс.?», «Азаров! Дорога Броды-Тернополь: и зимой, и летом – можно пойти «по тому свету», «Шемчук! Дорога Львов-Пустомыты – сплошная яма!», «ОГА! Трассу Броды-Червоноград – танком не переедешь!», «ОГА!!! Львов-Луцк – дорога чрезвычайных ситуаций!», «ОГА! В Радехове – полное бездорожье!»

Пикетчики сообщили, что депутаты Львовского облсовета „уже давно распределили те мизерные средства на ремонт дорог в районах области, однако председатель Львовской ОГА господин Шемчук почему-то до сих пор не подписал распоряжение о перечислении денег на места, по тому распределению субвенций, которое сформировали депутаты облсовета”.

Во время пикета активисты скандировали: "Довольно безбожно красть!", "Львовщина – сплошные ямы!", "Банду прочь!", "Львовщине – нормальные дороги!", „Шевчуку позор!”.

Как отметили организаторы пикета, в громадах городов и сел области, в частности тех, где ужасные дороги, формируются забастовочные комитеты, которые готовы в ближайшее время вывести большие группы жителей для перекрытия движения транспорта на тех направлениях, которые „во Львовской ОГА называют дорогами”.

Председатель постоянной депутатской комиссии инженерного хозяйства, транспорта и связи Львовского городского совета „свободовец” Иван Гринда заявил: „За последний период субвенции из государственного бюджета в достаточных объемах, в частности и для ремонта дорог, на Львовщину, не направляются. Акцией мы пытаемся привлечь внимание руководства области к неотложности этой проблемы и требуем от Правительства выделить дополнительные средства на проведение безотлагательных работ по ремонту автодорог. Кроме того, «Свобода» выступает за проведение тендеров на работы по ремонту по прозрачной процедуре и допускать к ним не только подконтрольные чиновникам фирмы”.

По словам заместителя председателя фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Любомира Мельничука, который выступил во время пикета, „Свобода” видит политические мотивы в ограниченном выделении средств из государственного бюджета на ремонты дорог во Львовской области”.

По его словам „сознательное ограничение финансирования ремонтных работ автодорог Львовщины свидетельствует о том, что центральная власть мстит жителям области, которые голосуют за оппозицию”.