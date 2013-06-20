В Миндоходов заявляют, что перевозить подакцизные товары через границу станет проще

Министерство доходов и сборов Украины заявляет об упрощении процедуры пропуска подакцизных товаров посредством увеличения количества пропускных пунктов, через которые разрешен товарный ввоз и вывоз. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на постановление Кабинета министров № 390, вступающее в силу со следующей недели.

«Документ упрощает условия и снимает многие ограничения, в том числе административного характера, для перемещения подакцизных товаров через государственную границу Украины. Положения постановления разрешают перемещение товаров (кроме спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических средств и товаров военного назначения) фактически через все пункты пропуска через госграницу. При этом количество пунктов, где разрешен провоз спирта, алкоголя и сигарет, также увеличено», - отметили в Миндоходов.

В министерстве подчеркнули, что такое решение уже позволило предпринимателям существенно сократить финансовые и временные расходы на логистику и транспортировку товаров, что в свою очередь должно привести к экономии времени на таможенное оформление.

«Например, до принятия этого постановления на украинско-российской границе существовало только два пункта пропуска подакцизных товаров. Теперь для перемещения этой группы товаров открыты все пункты пропуска на российско-украинском участке госграницы. Открыты для перемещения любых товаров также морские и авиационные пункты пропуска, что позволит бизнесу выбирать вид транспорта для транспортировки товаров через госграницу», - отметили в министерстве.

При этом в Миндоходов подчеркнули, что перечень пунктов пропуска для железнодорожного транспорта определялся совместно с Министерством инфраструктуры и Государственной администрацией железнодорожного транспорта «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №390 от 29 мая определил перечень пунктов пропуска через государственную границу подакцизных товаров - спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, которые перевозятся автомобильным и железнодорожным транспортом.

В частности, для автомобильного сообщения определены такие пункты пропуска: на границе с Польшей – Краковец, Рава-Русская, Шегини и Ягодин, со Словакией – Ужгород, с Венгрией – Чоп, с Румынией – Порубное, с Молдовой - Кучурган, Мамалыга, Могилев-Подольский, Платоново, Рени, Староказачье, с Беларусью – Новые Яриловичи, Выступовичи, с Россией – Бачевск, Гоптовка, Должанский, Новоазовск, Успенка, Гремяч.

Для железнодорожного сообщения определены такие пункты пропуска: на границе с Польшей – Владимир-Волынский, Мостиска, Ягодин, со Словакией – Чоп, с Венгрией – Чоп, Соловка, с Румынией – Вадул-Сирет, Дьяково, с Молдовой – Кучурган, Могилев-Подольский, Рени, с Беларусью – Выступовичи, Горностаевка, Заболотье, с Россией – Зерновое, Квашино, Тополи, Красная Могила.

Этим же постановлением Кабмин определил 55 постановлений и распоряжений, которые ранее регулировали данную сферу, но утратили силу в связи с принятием нового документа.

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