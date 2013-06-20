Авиасалон в Ле-Бурже побил рекорд - заказы превысили 135 млрд долл.

Европейская компания Airbus обогнала американский концерн Boeing по итогам авиасалона в Ле-Бурже, заключив контракты на сумму 68,7 млрд долларов. У Boeing портфель заказов пополнился почти на 66,4 млрд долларов. Об итогах салона крупнейшие авиапроизводители отчитались в последний день деловой программы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Airbus получил заказы на 466 самолетов общей стоимостью 68,7 млрд долларов. Цифра складывается из меморандумов о взаимопонимании на 225 самолетов общей каталожной стоимостью 29,4 млрд долларов и твердые заказы на 241 самолет стоимостью 39,3 млрд долларов.

Крупнейшим заказчиком европейского авиапроизводителя стала авиакомпании Lufthansa: она перевела в твердый заказ предварительное соглашение о покупке 100 самолетов семейства A320 — 35 A320NEO, 35 A321NEO, 30 A320. Лоукост-авиакомпания EasyJet объявила о приобретении 100 А320NEO и 35 А320, сделка еще должна быть одобрена акционерами авиакомпании.

В рамках Ле-Бурже поступило 69 твердых заказов на самолет A350XWB, выполнивший первый полет 14 июня 2013 года. Общая стоимость заказов на этот тип машин — 21,4 млрд долларов. В том числе Air France — KLM заказали 25 А350-900XWB, американская United Airlines покупает 10 A350-1000. Лизинговая компания Doric подписала соглашение о покупке 20 А380.

Boeing получила заказы на 442 самолета общей каталожной стоимостью 66,4 млрд долларов. Крупнейший заказчик американской компании - европейский лоукостер Ryanair. 19 июня Boeing и Ryanair подписали твердый контракт на 175 самолетов Boeing 737-800NG. Сумма этой сделки оценивается в 15,6 млрд долларов по каталожным ценам.

На втором месте по количеству заказов - туристическая группа TUI Travel, заказавшая 60 самолетов 737 MAX каталожной стоимостью 6,1 млрд долларов. Неназванные заказчики заказали у Boeing 20 самолетов 737 и 20 самолетов 737 MAX на общую сумму 3,8 млрд долларов.

Итого Boeing и Airbus получили заказы более чем на 135 млрд долларов, превысив ожидания организаторов салона. Ранее прогнозировалась цифра в 125 млрд долларов. В 2011 году в Ле-Бурже заключили контракты примерно на 100 млрд долларов.