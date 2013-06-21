В фотосервисе Instagram появилась функция размещения видео

Американская компания Facebook представила пользователям новую возможность добавления видеороликов в свой популярный сервис Instagram. Презентация состоялась в штаб-квартире корпорации в городе Менло-Парк (штат Калифорния), сообщает ИТАР-ТАСС.

Отныне пользователи сервиса могут создавать ролики продолжительностью от 3 до 15 секунд, редактировать их с помощью 13 новых фильтров. Среди возможностей обработки - представление видео в черно-белом цвете, размытые эффекты, кроме того присутствует функция стабилизации видео.

По данным разработчика, делиться видеокадрами можно по тому же алгоритму, что и фотографиями, загруженными на сервис.

В Facebook отметили, что пользоваться новой бесплатной услугой с сегодняшнего дня смогут владельцы мобильных платформ iOS и Android.

Сервис Instagram был запущен в октябре 2010 года. Он позволяет загружать фотографии, обрабатывать и улучшать их с помощью фильтров, а также выкладывать в интернет. Аудитория сервиса насчитывает 130 млн человек.