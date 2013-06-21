«Укравтодор» начал реконструкцию наиболее пострадавших от весенней непогоды дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») приступило к реконструкции наиболее пострадавших в период весенней непогоды дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак, выступая во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«На значительной протяженности дороги разрушены до основания и ямочный ремонт не помогает, так на отдельных участках дорог Житомир-Бердичев, Днепропетровск-Решетиловка, Стрый-Тернополь, Кировоград-Знаменка и ряда других мы приступили к работам по восстановлению покрытия», - отметил Козак.

Он также сообщил, что финансовое обеспечение по ремонту дорог осуществляется в полной мере.

«Качество работ это главный приоритет нашей работы», - отметил Козак.

Отвечая на вопрос народного депутата Анны Герман, министр отметил, что для улучшения качества дорог необходимы также дополнительное финансирование и привлечение средств иностранных организаций.

«Я не хочу сказать, что следующей весной все будет очень хорошо. Потому что работы ведутся, и работы нужно делать очень много. Нужно финансирование, привлечение средств иностранных организаций и другое. Потому я хочу вас уверить, что те работы, которые ведутся: по модернизации, по капитальному строительству, они будут выполнены очень качественно, и будут служить нашему народу не один год», - отметил министр.

Он также сообщил, что предстоящая реформа предусматривает передачу дорог в концессию.

«Сегодня правительство рассматривает уже два закона, в которых будет изменена структура, и где будет прозрачность в том, чтобы и мы могли передавать дороги в концессию. За один год мы вопрос не решим, но мы будем постепенно его решать, чтобы наши люди были довольны нашими дорогами», - сказал Козак.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может быть вынуждено отказаться от новых масштабных проектов ради ремонта дорог общегосударственного и местного значения.

При этом будет продолжаться сотрудничество в этом направлении с международными финансовыми организациями (МФО), а также сотрудничество на условиях государственно-частного партнерства.

Улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.

Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» в 2012 году осуществило кассовые расходы на общую сумму 10,139 млрд грн, из которых на дорожные работы потрачено 6,95 млрд грн, а на оплату финансовых обязательств по ранее взятым кредитам - 3,1 млрд грн.