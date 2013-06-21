Украина намерена в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с США

Украина намерена в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с Соединенными Штатами Америки, а также завершить переговоры о совместном авиапространстве с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

«Сейчас идут работы по переводу Украины в первую категорию Федеральной авиационной администрации США с целью открытия новых дальнемагистральных рейсов в США», - сказал министр.

При этом он сообщил, что на сегодняшний день ведется большая работа по либерализации рынков авиаперевозок и подписанию договора о едином авиационном пространстве с другими странами. «На завершающей стадии процесс переговоров по договору об общем авиапространстве. Проведено шесть раундов переговоров, следующий раунд пройдет в августе текущего года. На сегодня рынок авиаперевозок либерализирован с Россией, Испанией, ОАЭ. В ближайшее время планируем либерализировать рынок авиаперевозок с Израилем и Италией», - сказал Козак.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года в совместном заявлении 16-го саммита «Украина – ЕС» в Брюсселе лидеры Украины и Евросоюза назвали приоритетным на 2013 год завершение переговоров относительно соглашения об общем авиационном пространстве.

Украина и ЕС начали переговоры об общем авиационном пространстве 6 декабря 2007 года. Стороны длительное время не могут найти компромисс в вопросах сертификации самолетов.

В сентябре 2012 года вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сийм Каллас заявил о заинтересованности ЕС в подписании соглашения об общем авиапространстве с Украиной, отметив, что Еврокомиссия не готова при этом ставить под сомнение вопрос безопасности полетов.