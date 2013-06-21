Венецианский мост обещают открыть в третьем квартале этого года

Ремонт моста через Венецианский пролив Днепра планируется завершить в третьем квартале 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Из-за больших амплитудных колебаний арочной части во время разборки плит прогонового строения пришлось создать дополнительные устройства, поэтому объект не был сдан в мае 2013 года, как планировалось.

В настоящее время уже отремонтированы опоры, соединение моста с подходами, смонтировано 12 плит прогонового строения (6 прогонок из 24) и установлен водоотвод из конусов. Предусматривается, что до конца июня будет изготовлено и смонтировано 100% плит прогонового строения.

Кроме того, осуществляется бетонирование тротуаров и ремонт арочных частей прогонового строения. Монтаж плит прогонового строения в русловой части моста будет проводиться при помощи специального собранного плавучего крана грузоподъемностью 120 тонн.

Капитальный ремонт Венецианского моста начался в мае прошлого года. Стоимость работ составляет 19 млн. грн.