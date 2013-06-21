Козак уверяет, что все пассажиры полностью обеспечены железнодорожными перевозками

Оптимизация железнодорожных перевозок не привела к отмене каких-либо рейсов, и полностью удовлетворяет спрос пассажиров в перевозках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Ни один пассажирский поезд с нового графика не отменен. Назначен новый поезд «Интерсити», который идет по расписанию Киев-Тернополь, и который сейчас пользуется популярностью и заполняется на 80-90%. Еще раз говорю, мы оптимизируем перевозки", - сказал министр.

При этом он добавил, что министерство внимательно отслеживает пассажиропоток.

"Мы внимательно следим за пассажиропотоком и все пассажиры, которые пользуются железнодорожным транспортом, полностью обеспечены перевозкой" - отметил Козак.

Как сообщал УНИАН, пассажирооборот железных дорог Украины в мае 2013 года увеличился на 1,9% - до 4,93 млрд пасс./км, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, пассажирооборот в дальнем сообщении составил 3,50 млрд пасс./км, в пригородном - 1,43 млрд пасс./км.

Железные дороги Украины в мае 2013 года перевезли во всех направлениях 36,9 млн пассажиров.

В рамках обновленного графика движения поездов с 26 мая скоростные электропоезда начали курсировать в направлении Крыма.

Новые направления - Донецк-Симферополь, Днепропетровск-Симферополь и Харьков-Симферополь - не повлияли на количество ночных поездов.