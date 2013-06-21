Microsoft не будет покупать Nokia

Переговоры между Microsoft и Nokia по продаже американцам производства сотовых телефонов закончились неудачей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, эти переговоры зашли далеко, но покупателя не устроили цена и рыночные позиции Nokia. Финская компания уступает рынок смартфонов конкурентам — Samsung и Apple. Один из источников заявил изданию, что в последний раз стороны встречались в этом месяце. Но, скорее всего, больше они не вернутся к переговорам.

«У нас глубокое партнерство с Microsoft, и для Nokia с Microsoft это в порядке вещей — встречаться на регулярной основе», — заявил представитель Nokia. Представитель Microsoft отказался от комментариев.

Источники газеты не назвали цену, за которую Nokia была готова продать свое подразделение мобильных телефонов. Капитализация Nokia превышает $14 млрд, а выручка от продаж телефонов в 2012 г. составила около $40,15 млрд.

Nokia первой выпустила смартфоны, в 1998 г. она обошла Motorola и стала лидером рынка мобильных телефонов больше чем на десятилетие. Однако в 2007 г. вышел первый телефон от Apple с сенсорным экраном, а следом за ним — множество смартфонов на операционной системе Android. У владельцев финской компании сдали нервы, и в сентябре 2010 г. они пригласили бывшего топ-менеджера Microsoft Стивена Элопа стать гендиректором Nokia. Тогда ее капитализация составляла почти $40 млрд.

Элоп сделал ставку на альянс с Microsoft. Сначала он выпустил внутреннюю записку, в которой сравнил Nokia с нефтяником, работающим на горящей нефтеплатформе посреди Северного моря. Перед ним стоит нелегкий выбор — рисковать жизнью на горящей платформе или прыгнуть в ледяную воду и попытаться спастись самому.

В феврале 2011 г. Элоп объявил, что Nokia отказывается от собственной операционной системы Symbian и переходит на выпуск смартфонов на базе Windows Phone. На рынке сразу же появились слухи о возможной продаже всей Nokia или ее бизнеса по выпуску телефонов. Среди покупателей называли Samsung или Microsoft. Элопу пришлось опровергать эти слухи, которые он назвал в июне 2011 г. «безосновательными». Он уверял тогда, что первые Nokia-смартфоны c Windows Phone производят хорошее впечатление, а перспективы у финской компании «оптимистичные» — в это время капитализация Nokia составляла почти $24 млрд. В результате по итогам II квартала 2011 г. Nokia впервые уступила лидерство на рынке смартфонов Apple, а в I квартале 2012 г. проиграла рынок мобильных телефонов корейской Samsung.

Microsoft тоже сумела добиться успехов на рынке смартфонов. В январе — марте 2013 г. Windows Phone стала по продажам смартфонов третьей операционной системой в мире после Android и iOS от Apple (с долей рынка 3,2%). Но сделала она это за счет того, что смартфоны Blackberry начали терять популярность.

По данным IDC, Nokia — ключевой производитель смартфонов на Windows Phone, она выпускает 79% телефонов с этой системой. По данным WSJ, Microsoft тестировала собственные смартфоны, но пока непонятно, будет ли она их выпускать.