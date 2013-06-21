Укртрансинспекция просит местные власти изменить маршруты автобусов

Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте Украины (Укртрансинспекция) обратилась к местным властям с призывом изменить маршруты автотранспортных пассажироперевозок, которые проходят через неконтролируемые (без дежурного и системы оповещения) железнодорожные переезды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления по организации работ по предупреждению катастроф, аварий и происшествий Укртрансинспекции Олег Ушаков в ходе международной конференции “Безопасность пешеходов и велосипедистов”.

“Губернаторам всех областей направлено прошение на пересмотр действующих маршрутов (проходящих через неконтролируемые железнодорожные переезды – УНИАН). На сегодня это основная причина столкновений между автобусами и поездами”, - сказал Ушаков.

Его заместитель Иван Герега добавил, что губернаторов просят изменить либо вообще ликвидировать маршруты, пролегающие через такие переезды.

“В каждой области проанализировали ситуацию с наличием таких переездов и направили письма губернаторам с просьбой принять меры, чтобы не допустить в дальнейшем ДТП - либо поменять маршруты, либо закрыть эти железнодорожные переезды”, - сказал Герега.

По словам начальника Дорожного управления технического хозяйства Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) Андрея Бабенко, по состоянию на 2013 год примерно 23% (1226 единиц) железнодорожных переездов в Украине, находящихся на балансе “Укрзализныци”, признаны неконтролируемыми.

“В среднем через каждые 4,5 км пути есть переезд, через 77% из них можно совершать пассажирские перевозки, то есть рядом с необорудованным переездом всегда можно найти приспособленный и изменить маршрут”, - объяснил Бабенко.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в Марганце Днепропетровской области после столкновения автобуса “Эталон” с локомотивом поезда, в результате чего погибло 44 человека, Министерство транспорта Украины запретило создание новых маршрутов через неконтролируемые железнодорожные переезды.