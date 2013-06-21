«Укрзализныця» ввела дополнительные меры безопасности в связи с жарой

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины “Укрзализныця” приняла дополнительные меры безопасности в связи с повышением температуры воздуха, в частности, постоянно контролируя нагревание рельс, сообщила УНИАН пресс-служба “Укрзализныци”.

«Работники путевого хозяйства дороги организовали ежедневные дополнительные обходы путей, при которых опытные специалисты с помощью путеизмерительных и дефектоскопических приборов проверяют состояние рельсошпальной решетки и зазоры в стыках рельсов. Измерения температуры рельсов в период наиболее высоких температур проводятся ежечасно», - говорится в пресс-релизе.

«Укрзализныця» также сообщила, что организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, укомплектованных всем необходимым инвентарем.

Согласно сообщению, повышение температуры воздуха может деформировать пути, неся угрозу безопасности движения.

«Когда температура воздуха значительно повышается, металл, из которого изготовлены рельсы, расширяется. Это может деформировать путь и таким образом угрожать безопасности движения. Для обеспечения безопасности движения поездов при высоких температурах воздуха в путевом хозяйстве железных дорог «Укрзализныци» используются средства диагностики», - сообщила пресс-служба.

По данным ведомства, на каждой из 108 дистанций пути температура рельсов контролируется с помощью температурных постов. При превышении допустимых температур с учетом фактического состояния пути руководитель дистанции пути может принять решение об ограничении установленной скорости движения поездов.

«По правилам эксплуатации железной дороги, если температура рельсов более 50 °С, то скорость движения поездов ограничивается. Предупреждение об ограничении скорости действует в основном с 12 по 18 часов», - говорится в пресс-релизе.

В то же время для контроля температуры рельсов при производстве путевых работ используются переносные электронные термометры, поскольку при превышении установленных норм величины температуры в рельсах запрещено выполнять определенные ремонты на пути.

«Укрзализныця» также следит за системами водоснабжения, кондиционирования и вентиляции в пассажирских вагонах.

«Для улучшения условий проезда пассажиров на железной дороге проводятся контрольные проверки систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования в пассажирских вагонах. Перед каждым отправлением в рейс обязательно осматривается все оборудование вагона», - отмечает пресс-служба.

Справка УНИАН. Украина имеет развитую сеть железных дорог, эксплуатационная длина которых составляет более 22 тыс. километров. Две трети украинских железнодорожных линий оборудованы современными средствами управления, диспетчерской централизацией и автоблокировкой. Украинские железные дороги непосредственно граничат и взаимодействуют с железными дорогами России, Беларуси, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и обеспечивают работу с сорока международными железнодорожными переходами, а также обслуживают 18 украинских морских портов Черноморско-Азовского бассейна.