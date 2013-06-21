“Укрзализныця” назначила дополнительные рейсы в Крым на даты пикового спроса в июне

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) назначила дополнительные рейсы поезда №231/232 Киев - Симферополь на даты “пикового” спроса, сообщили УНИАН в пресс-центре “Укрзализныци”.

Согласно сообщению, из Киева поезд отправится 23 и 27 июня, из Симферополя - 24 и 28 июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, по информации “Укрзализныци”, примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Проблема с билетами в крымском направлении на праздничные дни связана с тем, что большое количество пассажиров хотят уехать в Крым именно на июньские праздники: 23 июня – Троица, 28 июня – День Конституции.