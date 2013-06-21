Главные дороги Украины будут отремонтированы по примеру Бориспольской трассы

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») отремонтирует главные дороги Украины по стандарту "ЩМА-20" (щебёночно-мастичный асфальтобетон), который применялся при строительстве трассы Киев-Борисполь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Укравтодора”.

Согласно сообщению, технология "ЩМА-20" позволит продлить срок эксплуатации дорог без ремонта на 3-4 года.

«Мы протестировали эту технологию на Бориспольской трассе и получили хорошие результаты. За 10 лет использования магистрали только в этом году впервые на нее выехала ремонтная бригада. Теперь мы будем ремонтировать дороги, используя только эту технологию, и полностью откажемся от устаревших стандартов, предполагавших применение в качестве вяжущего материала смолу“, - цитирует пресс-служба главу “Укравтодора” Евгений Прусенко.

По информации пресс-службы, подобные дороги более устойчивы благодаря минимальной пористости структуры дорожного покрытия.

«В отличие от дорожных покрытий по старым технологиям, в которых свободное пространство в структуре слоёв асфальтобетона могло составлять до 20%, в дорогах по типу Бориспольской трассы пористость не превышает 3-5%. То есть покрытие в разы плотнее, практически не пропускает воду, что предотвращает разрушение дороги при резких перепадах температур в зимний период», – отметил Прусенко.

В “Укравтодоре” утверждают, что при наличии достаточного финансирования перекрыть основные украинские автодороги по новой технологии можно за 10 лет.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, по состоянию на начало 2013 года 97% украинских дорог требуют капитального ремонта.

В Украине на содержание и текущий ремонт дорог выделяют почти втрое меньше средств, чем в Беларуси, отметил Вилкул.