Приднепровская железная дорога потеряла за 5 месяцев 382 млн грн

Убытки Приднепровской железной дороги (ПЖД) от перевозки пассажиров в январе-мае 2013 года составили 382,2 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

В частности, за указанный период убытки ПЖД от перевозок пассажиров в дальнем сообщении составили 185,8 млн грн, в пригородном - 196,4 млн грн.

За указанный период ПЖД перевезла 14,8 млн пассажиров: в пригородном сообщении - 7,0 млн человек, в дальнем - 7,8 млн человек.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2013 года “Укрзализныця” понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 3 млрд грн.

В том числе убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении составили 1,378 млрд грн, в пригородном сообщении - 1,388 млрд грн, от льготных перевозок - 179,9 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования перечислено 2,637 млрд грн.