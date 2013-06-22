В России приняли закон о блокировке сайтов с пиратскими фильмами

Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях закон о борьбе с пиратским распространением фильмов и сериалов в интернете. За поправки в третьем чтении проголосовало 337 депутатов, против — один. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента, сообщает lenta.ru.

Закон, если его одобрит Совфед и подпишет президент Владимир Путин, вступит в силу 1 августа 2013 года. Он предполагает ответственность сайтов за нарушение авторских прав, а также обязывает «информационных посредников» содействовать правообладателям в борьбе с распространением пиратского материала. К тем, кто скачивает незаконно размещенные фильмы, санкции применяться не будут.

Как заявили накануне в «Яндексе», формулировка, использованная в документе, позволяет широко трактовать понятие «информационных посредников», включив в эту категорию поисковики. Кроме «Яндекса», законопроект раскритиковали Google и Mail.Ru Group. Компании утверждают, что документ был подготовлен без учета мнения интернет-отрасли и может навредить развитию Рунета. Кроме того, днем 21 июня партия ЛДПР назвала закон «лоббистским» и предложила отложить его рассмотрение.

В соответствии с законом, все споры по нелегальному распространению фильмов в Сети будет рассматривать Мосгорсуд. При этом правообладатель сможет добиться досудебной блокировки сайта, на котором, по его мнению, размещена пиратская копия его фильма. Блокировка наступит в том случае, если владелец ресурса откажется удалять спорный материал. После этого у заявителя будет еще 15 дней на то, чтобы подать иск в суд.

В начальной редакции законопроекта, принятой 14 июня в первом чтении, говорилось о защите авторских прав всех типов контента. Однако позже парламентарии решили сузить действие нормы до кино- и видеопродукции. К вопросу борьбы с пиратским распространением музыки и других материалов Госдума вернется осенью.