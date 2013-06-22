Guardian: Британия следит в интернете побольше, чем США

По данным газеты Guardian, британская разведка занимается отслеживанием информации в интернете в еще больших масштабах, чем спецслужбы Соединенных Штатов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Источником документов, оказавшихся в распоряжении британского издания, стал беглый сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.

Как отмечает Guardian, документы свидетельствуют, что штаб правительственной связи Британии считывает информацию с двухсот волоконно-оптических кабелей, что дает возможность контролировать до 600 миллионов сообщений ежедневно.

В документах говорится также об обмене информацией с Агентством национальной безопасности США.

Британский штаб правительственной связи заявляет, что работает строго в рамках закона. Вопросы разведывательного характера там комментировать отказались.