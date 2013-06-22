В Севастополе украинский и российский флоты «борются с пиратами»

В Севастополе сегодня начались учения Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации «Фарватер мира-2013».

Как передает корреспондент УНИАН, впервые темой учений, которые начиная с 2010 года проводится флотами ежегодно, является «Ведение совместных антипиратских действий на море», а учебными целями - выработать единые взгляды на формы и способы проведения антипиратских действий, отработать совместные действия экипажей кораблей (судов) и авиации двух флотов на учениях по ведению морского боя, по организации всех видов обороны на ходу с выполнением боевых упражнений, тактического маневрирования, а также отработать действия сил авиации при выполнении задач антипиратской деятельности и совместные действия поисково-спасательных сил.

От украинских ВМС к маневрам привлечены ракетный корвет «Хмельницкий», морской тральщик «Черкассы», санитарный катер «Сокаль», 2 быстроходных лодки «Виллард», 1 самолет Ан-26, 1 вертолет Ми-14, 15 боевых пловцов; от российского ЧФ - ракетный катер на воздушной подушке «Бора», малый противолодочный корабль «Муромец», ракетный катер «Р-60», морской тральщик «Турбинист», водолазное судно «ВМ-154», 2 самолета Су-24, 1 самолет Бе-12, 1 вертолет Ка-27ПС; морской буксир «МБ-173» с буксировочным щитом «МКЩ-46», экологическое судно «Петр Градов», 2 быстроходные лодки «ВЛ-680», 15 боевых пловцов.

Сегодня на одном из причалов ЧФ РФ состоялась торжественная церемония открытия учений, в которой приняли участие участники маневров, представители командований двух флотов, руководство города Севастополя и духовенства. На 25 июня запланировано проведение эпизодов морской фазы учений. В частности, в море силы двух флотов проведут учения по контролю безопасности судоходства и опроса подозрительного судна, выполнят артиллерийские стрельбы, глубинное бомбометание, расстрел плавающей мины, проведут учения по борьбе за живучесть и окажут помощь поврежденному кораблю. Кроме того, будет осуществляться ведение антипиратских действий, оказание помощи аварийному судну (тушение пожара), поиск и спасение личного состава, плавающего на воде, и пр.

По принципу ротации, на этот раз руководителем учений является командующий Черноморским флотом Российской Федерации вице-адмирал Александр Витко, первым заместителем руководителя учений - первый заместитель командующего Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Сергей Елисеев.

Учения проводятся на основании Указа Президента Украины от 28 февраля 2013 года №113/2013 «Об утверждении Плана проведения в рамках военного сотрудничества многонациональных учений на территории Украины при участии подразделов Вооруженных Сил Украины и их участия в многонациональных учениях вне пределов Украины в 2013 году».

Справка УНИАН. Впервые учения серии «Фарватер мира» были проведены в 1997 году. Они проводились один раз в два года до 2003 года. В 2004-2009 годах учения не проводились. Проведение «Фарватера мира» было возобновлено в 2010 году.