Facebook признался в утечке данных 6 миллионов пользователей

В результате технической ошибки адреса электронной почты и номера мобильных телефонов шести миллионов пользователей Facebook стали видны другим пользователям. Об этом говорится в официальном пресс-релизе социальной сети, сообщает lenta.ru.

В компании подчеркивают, что личную информацию пользователей получили только юзеры, знакомые с теми, кто пострадал от технической ошибки. В Facebook особо отмечают, что рекламодателям или разработчикам приложений контакты пользователей не передавались.

Техническая ошибка произошла из-за сервиса Facebook, который обрабатывает информацию о пользователе, чтобы сформировать для него специальные рекомендации — например, рекомендацию о включении в друзья того или иного пользователя. В результате при создании архива (через функцию Facebook под названием Download Your Information) некоторым юзерам были видны не только свои личные данные, но и данные друзей.

В Facebook утверждают, что неполадка уже устранена, а те пользователи, чьи личные данные стали публичными, получили об этом соответствующие письма от компании. В компании также добавляют, что пока нет доказательств того, что утечка привела к каким-то негативным последствиям для пользователей. Кроме того, Facebook не получил ни одной жалобы на техническую ошибку. В социальной сети рассчитывают, что и в будущем жалобы если и будут, то их будет минимальное количество, поскольку личная информация пользователей стала доступна тем, кто находится в их списке друзей.