В Киеве ограничили движение на проспекте Победы, Парковой дороге и Южному мосту

В Киеве на проспекте Победы, Парковой дороге и Петровской аллеи действуют ограничения в движении. Также ограничено движение на эстакаде Южного мостового перехода.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева.

По данным УГАИ, в Святошинском районе, в связи с проведением ремонтных работ по реконструкции проспекта Победы с 20 июня частично ограничено движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на участке от улицы Ивана Крамского до Большой Кольцевой дороге.

Кроме того, в Печерском районе, согласно распоряжению КГГА, с июня по ноябрь будет проходить капитальный ремонт Парковой дороги и Петровской аллеи. В связи с чем, частично ограничено движение транспортных средств.

Также в период с 22 часа 21 июня до 6 часов утра 24 июня специалисты КК “Киевавтодор” будут выполняться работы по ремонту деформационного шва на эстакаде Южного мостового перехода через реку Днепр. В связи с чем движение автотранспорта (по верхней стороне) с проспекта Николая Бажана в направлении Надднепрянского шоссе, по первой и второй полосам будет частично ограничено.

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом названных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.