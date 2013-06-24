Dreamliner снова совершил аварийную посадку в США

В американском городе Хьюстон (штат Техас) в воскресенье совершил экстренную посадку самолет Boeing 787 Dreamliner в связи с обнаруженной проблемой в системе торможения, передает ИТАР-ТАСС.

Самолет авиакомпании United Airlines совершал внутренний перелет из Хьюстона в Денвер (штат Колорадо), однако из-за обнаруженных неполадок был вынужден вернуться в аэропорт отправления.

По данным представителей воздушной гавани в Хьюстоне, самолет благополучно приземлился, никто из находившихся на его борту не пострадал.

Это уже третья аварийная посадка лайнеров "Боинг-787" за минувшую неделю на территории США. 19 июня "Дримлайнер" экстренно сел в Сиэтле из-за "неполадок в масляных фильтрах двигателя", а 21 июня аналогичный инцидент произошел с самолетом данного типа, следовавшим из Лондона в Хьюстон.

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