Власти США заинтересовались покупкой Google сервиса Waze

Федеральная торговая комиссия США собирается провести расследование в отношении американского технологического гиганта Google по факту приобретения им навигационного сервиса Waze, сообщают Вести.Ру.

Портал International Business Times пишет, что регуляторы со стороны властей намерены провести проверку на предмет наличия или отсутствия факта неконкурентного поведения со стороны Google.

Ссылаясь на статью в The New York Post, портал IBT также отмечает, что Google не предоставила данные по слиянию на рассмотрение регуляторов, поскольку Waze генерирует лишь $70 млн выручки в год на территории США.

Теперь федеральная торговая комиссия может принудить Google к повторным торгам за Waze, в случае если будет выявлен факт нарушения антимонопольного закона. Ранее в этом году о своих намерениях по приобретению навигационного сервиса высказывались и такие гиганты, как Facebook, Apple и Microsoft.

Сделка была произведена 11 июля текущего года, ее сумма составила более $1 млрд. По словам представителей Google, мощности Waze должны помочь компании в усилении своего набора приложений в рамках картографического сервиса Google Maps.

Напомним, что Waze занимается разработкой решений для навигации и отчетов о дорожном движении.

Сервис входит в пятерку наиболее используемых приложений для смартфонов и имеет решающее значение для привлечения и удержания пользователей мобильных устройств.

Компания Waze была основана в 2009 г. Год назад она получила инвестирование в размере $30 млн от фондов Horizons Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers и iFund. Позже компания привлекла еще $67 млн от Magma Venture Partners, Vertex Venture Capital, Qualcomm Ventures, BlueRun Ventures и Microsoft Corporation.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Франция грозит Google штрафом

Google закрыла сделку по покупке стартапа Waze