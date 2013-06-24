Британский Vodafone покупает Kabel Deutschland за 10 млрд. долл.

Британский мобильный оператор Vodafone договорился о покупке крупнейшего немецкого кабельного оператора Kabel Deutschland за 7,7 миллиарда евро ($10 миллиардов), сообщает Reuters.

Vodafone сообщил, что заплатит 87 евро за акцию немецкой компании. В феврале - до того как стало об интересе Vodafone - бумаги Kabel Deutschland стоили 63 евро.

Совет директоров Kabel Deutschland сообщил, что намерен рекомендовать акционерам принять предложение британской компании.

"Спрос немецких потребителей и бизнеса на услуги быстрого широкополосного доступа и передачи данных продолжает существенно увеличиваться, поскольку потребители все чаще прибегают к услугам ТВ, фиксированного и мобильного широкополосного доступа с помощью многочисленных устройств", - сказал исполнительный директор Vodafone Витторио Колао.

"Объединение Vodafone Germany и Kabel Deutschland сильно улучшит наши продукты в соответствии с этими запросами".