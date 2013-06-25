Польша ужесточает контроль регистрации автомобилей на граждан Украины - СМИ

Варшава. Польская власть решила ужесточить контроль над регистрацией автомобилей на граждан Украины в связи со значительным ростом количества таких регистраций и фактами использования таких машин для нелегальной деятельности.

Об этом пишет польская Rzeczpospolita.

"В Польше б/у автомобиль, привезенный из Западной Европы, стоит, например, 2 тысячи евро, а после пересечения границы с Украиной и оплаты всех пошлин и других расходов его цена возрастает в 3-4 раза. Поэтому тяжело найти на них покупателя. Украинцы, однако, нашли способ: привозят автомобиль в Польшу и регистрируют его при помощи поляков", - пишет газета.

Издание отмечает, что в ряде районов приграничного с Украиной Подкарпатского воеводства есть польские граждане, которые зарегистрировали на себя вместе с украинцами даже несколько сотен автомобилей.

Значительный спрос на такие машины привел к тому, что уже появились фирмы, занимающиеся предоставлением таких услуг, которые обходятся клиентам в 450-600 евро плюс расходы на регистрацию и страхование машины.

Представители пограничных служб подтвердили изданию рост количества автомобилей с польскими номерными знаками, которыми границу с Украиной пересекают собственно украинцы, - до трети от всех машин.

"Это много, потому что в прошлом году три пункта пропуска в Подкарпатском воеводстве пересекло 2,2 млн авто (чаще всего те же машины пересекают границу по несколько раз в неделю - УНИАН)", - пишет газета.

По данным издания, соответствующие службы части районов Подкарпатского воеводства перестали регистрировать автомобили на граждан Украины, требуя дополнительных документов, среди которых, например, разрешение на пребывание в Польше.

Вместе с тем польская налоговая администрация начала проверять, уплатили ли поляки, которые зарегистрировали на себя несколько сотен автомобилей, все необходимые налоги.

В то же время газета замечает, что действующее законодательство Польши позволяет свободно регистрировать совладельцами автомобилей граждан других стран, и иностранцы имеют все шансы на то, чтобы вынудить соответствующий орган зарегистрировать автомобиль.

"Мы сориентировались, что некоторые лица, которые регистрируют автомобили, на самом деле являются подставными. Мы не хотели участвовать в этой деятельности, и теперь требуем выполнения дополнительных условий, но если бы кто-то уперся, то выиграл бы дело в случае подачи апелляции, потому что нельзя связывать регистрацию машины с национальностью", - сказал изданию представитель Любачевского староства Ян Беднарчик.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале текущего года польско-украинскую границу пересекло 1,3 млн автомобилей, что на 5% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

В прошлом году общую границу пересекло 5,5 млн машин, что на 8% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. 85% автомобилей, пересекающих границу между Польшей и Украиной, является частным автотранспортом, который украинцы чаще всего используют для перевозки польских товаров домой для перепродажи.

Нередко автомобили также используются для контрабанды сигарет в Польшу.