Хакеры атаковали сайт президента Южной Кореи. Правительственный сайт также не работает

Группа хакеров, называющих себя членами международной группировки Anonymous, атаковали во вторник, 25 июня, утром сайт президента Республики Корея Пак Кын Хе и правительственного ведомства, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Ренхап.

По сообщению агентства, атаки на сайты были совершены около 9.30 утра (4.30 мск). Сразу после атаки на сайте главы государства появились сообщения красным шрифтом о "великом лидере Ким Чен Ыне". Кроме того, в течение 10 минут с 10 утра на сайте рядом с портретом Пак Кын Хе высвечивалось сообщение: "Мы Anonymous. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас".

Остается неясным, имеет ли отношение Северная Корея или группа Anonymous к этой кибератаке. Anonymous ранее сообщала о намерении атаковать сайты Северной Кореи во вторник в связи с годовщиной начала Корейской войны 1950-53 годов.

В настоящее время на официальном сайте президента Южной Кореи размещено сообщение о технической проверке. Сайт правительственного ведомства, занимающегося координацией политики правительства, также не работает.