В Киеве проведут капремонт Воздухофлотского путепровода. Движение будет ограничено

Воздухофлотский путепровод на пересечении проспекта Воздухофлотского с железнодорожными путями Киев - Фастов будет реконструирован.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Как отмечается в сообщении, выполнение ремонтных работ позволит улучшить транспортное обслуживание пассажиров, создать надлежащие условия для организации движения автомобилей, обновить надежность и долговечность несущих конструкций, гидроизоляции и асфальтового покрытия.

Капитальный ремонт будет выполнять коммунальная корпорация «Киевавтодор». Средства на это предусмотрены в пределах утвержденных бюджетных назначений на капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети на 2013 и последующие годы.

На время проведения ремонтных работ будет частично ограничено движение на путепроводе с перекрытием половины ширины проезжей части. Для участников дорожного движения будет разработана схема организации проезда.