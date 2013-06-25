Эстония продаст Латвии свои старые электрички. Стоимость сделки не разглашается

Эстонская государственная железнодорожная компания Elektriraudtee AS и латвийское предприятие Holdinga Kompanija Felix Ltd подписали договор, согласно которому Elektriraudtee продаст латвийской стороне все 48 электропоездов старых моделей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Elektriraudtee.

Нынешний подвижной состав Elektriraudtee состоит из электричек, построенных в 1964-2002 годах на заводе железнодорожных поездов RVR в Латвии, которым и владеет латвийская Holdinga Kompanija Felix Ltd. Стоимость сделки по продаже электричек не разглашается.

Elektriraudtee решила выставить на продажу свои старые электрички в мае прошлого года, поскольку в нынешнем году фирма начинает обслуживать пассажиров новыми дизельными и электропоездами типа Stadler Flirt. Первые новые поезда выйдут на линию 1 июля.

Эстония заказала у Stadler 12 электропоездов с тремя вагонами и 6 электропоездов с шестью вагонами, а также 6 дизельных поездов с двумя вагонами, 8 дизельных поездов с тремя вагонами и 6 дизельных поездов с четырьмя вагонами.

Стоимость новых электричек достигает 80 миллионов евро, из которых 85% финансируется из структурного фонда ЕС. Стоимость новых дизельных поездов составляет 96 миллионов евро, Elektriraudtee приобретает их в аренду.