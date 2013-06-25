В Киеве на Окружной дороге заменят покрытие. Вносятся коррективы в движение транспорта

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» проведет капитальный ремонт дорожного покрытия Окружной дороги на участке от проспекта Академика Палладина до поворота на Вишневое (до границы балансовой территории).

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Киевавтодор» должен определить генеральную проектную организацию для разработки проектно-сметной документации, после чего провести ее экспертизу.

В распоряжении определено, что подрядная организация по выполнению строительных работ должна предоставить гарантии качества и установить гарантийные сроки эксплуатации объекта.

Средства на проведение работ предусмотрены в пределах бюджетных назначений, предусмотренных на капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети на 2013 и последующие годы.