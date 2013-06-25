Samsung намерена отказаться от настольных компьютеров

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует закрыть свое неприбыльное подразделение настольных компьютеров, чтобы сфокусироваться на производстве планшетов и ноутбуков, пишет газета The Korea Times со ссылкой на представителей компании, сообщает "Прайм".

"Спрос на обычные настольные компьютеры снижается. Мы перенаправим наши ресурсы на популярные портативные устройства с выходом в интернет", - заявил топ-менеджер Samsung, чье имя не уточняется. По его словам, компания нарастит подразделения исследований и разработок для планшетов и ноутбуков.

"Планшеты, ноутбуки и гибридные устройства являются нынешним приоритетом Samsung. Компания ускоряет реструктуризацию своего ПК-бизнеса через перестройку продуктового портфолио в пользу прибыльных вариантов", - сказал другой источник издания.

По данным аналитиков из IDC, глобальные поставки ПК снизились на 14% в первом квартале 2013 года – падение стало крупнейшим для сегмента с 1994 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Samsung инвестирует 63 млн долл. в два научно-исследовательских центра в Украине

Samsung анонсировал 8-дюймовый планшет GALAXY