«Укрзализныця» рассказала о выполнении Нацплана действий на 2013 год

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») проанализировала ход выполнения пунктов Национального плана действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

«Во время совещания под председательством координатора реформ транспортной отрасли Координационного центра по внедрению экономических реформ при Президенте Украины Александра Кавы и первого заместителя генерального директора Виталия Жураковского были проанализированы пункты Национального плана действий на 2013 год, которые касаются пассажирского сектора», - сообщает пресс-служба.

В частности, в 1-м классе скоростных электропоездов категории “Интерсити+” уже введена система регулирования стоимости проездных документов в зависимости от сроков продажи.

Для жителей левого берега Днепра уже внедрены остановки ряда поездов на железнодорожной станции Дарница, от которой теперь организовано сообщение с Кременчугом, Луганском, Львовом, Мариуполем, Москвой, Минском, Одессой, Полтавой, Санкт-Петербургом, Симферополем, Сумами, Харьковом и Шосткой.

Также по заданию Национального плана действий на 2013 год продлено развитие направлений скоростного движения из Харькова, Донецка, Днепропетровска в Симферополь, из Киева в Запорожье и в Тернополь.

Кроме того, до конца сентября 2013 года для пассажиров I-го класса поездов «Интерсити+» планируют ввести новые билеты, по которым можно будет осуществлять проезд с одной или несколькими пересадками.

Также специалисты администрации работают над усовершенствованием системы информирования об опоздании поездов в режиме реального времени.

Как сообщал УНИАН, президент Виктор Янукович поручил до ноября текущего года закупить для нужд железных дорог за счет государственного бюджета 200 купейных вагонов, а также 41 пассажирский вагон, оборудованный местами для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями.

В январе-мае текущего года “Укрзализныця” понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму 3 млрд грн.

В том числе, убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении с начала года составили 1,378 млрд грн, в пригородном сообщении - 1,388 млрд грн, от льготных перевозок - 179,9 млн грн.