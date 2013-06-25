В Украине установили единый образец документа на управление маломерными судами

Вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины, согласно которому установлен единый четко регулируемый порядок подготовки и проверки знаний судоводителей маломерных судов (МС), по результатам которых будет выдаваться документ единого образца, подтверждающий право на управление судном.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, в Украине впервые вводится единый порядок выдачи удостоверений судоводителей маломерных судов, осуществляющих плавание на внутренних водных путях Украины.

«Мы должны установить высокие стандарты профессионализма и ответственности судоводителей, поскольку их навыки и умения - это не только их личная безопасность, но и безопасность людей, находящихся на таких судах, и тех, кто находится в акваториях малого судоходства. Вопрос безопасности такого судоходства будет в фокусе повышенного внимания нашего министерства и соответствующих служб на протяжении всего периода летнего отдыха граждан Украины и гостей нашей страны», - цитирует пресс-служба слова министра инфраструктуры Владимира Козака.

По информации министерства, порядок выдачи удостоверений судоводителя маломерного судна распространяется на всех судоводителей МС, за исключением тех, которые выполняют служебные обязанности под военно-морским флагом Украины;

на рыболовных судах, занятых промышленной деятельностью, и тех, которые используют малые суда исключительно в спорте и спортивном туризме.

Порядком предусмотрено прохождение специальной теоретической и практической подготовки в одобренных учебно-тренажерных заведениях (НТЗ), перечень которых утверждается министерством.

Для кандидатов, которые имеют действительные квалификационные документы судоводителя, порядком предусмотрена возможность получить удостоверение по результатам собеседования.

Справка УНИАН. Малое судно - судно, наибольшая длина корпуса которого 20 метров и менее, за исключением буксиров, толкачей, ледоколов, судов, перевозящих более 12 пассажиров, грузовых судов, плавкранов и судов технического флота.