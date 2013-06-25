Льготникам выделят отдельные окна для обмена старых удостоверений водителя

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции льготникам выделят отдельные окна для обмена удостоверений водителя образца СССР. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В частности, как напомнили в Госавтоинспекции, сейчас в Украине продолжается обмен удостоверений водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти СССР. Из-за большого количества желающих осуществить эту процедуру в регистрационно-экзаменационных подразделениях возникают очереди, что создает определенные неудобства для пожилых людей, ветеранов и других льготных категорий.

Для улучшения обслуживания граждан в Департаменте ГАИ принято решение о выделении отдельных окон приема документов на обмен удостоверений водителя для лиц, имеющих соответствующие льготы, подчеркивается в сообщении.

«Такие меры будут способствовать быстрому осуществлению процедуры, поэтому люди смогут в удобное для себя время обменять водительские удостоверения», - добавили в ГАИ.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2014 года прекращают свое действие удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти СССР.