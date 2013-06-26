Германия запросила у Британии разъяснений о прослушке кабелей

Германия обеспокоена сообщениями о том, что британские спецслужбы отслеживают звонки и интернет-активность пользователей по всему миру и просит британскую сторону разъяснить, в какой степени программа спецслужб затрагивает граждан Германии, сообщает в ночь на среду интернет-портал издания Guardian, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщала Guardian со ссылкой на Эдварда Сноудена, Британский Центр правительственной связи (GCHQ) в рамках операции под названием Tempora подключается к трансатлантическим оптоволоконным сетям, получает доступ к информации об интернет-траффике, истории запросов и просмотров страниц в интернете, содержанию отправленных по электронной почте сообщений, публикаций в социальной сети Facebook и телефонных звонков, в том числе и за пределами Британии. При этом отмечалось, что некоторые данные британцы передают американским спецслужбам.

Как сообщает издание, министр юстиции Германии Сабина Лойтхойссер-Шнарренбергер в письме, направленном во вторник министру внутренних дел Великобритании Терезе Мэй и министру юстиции Крису Грейлингу, интересуется, насколько законной является операция GCHQ Tempora и на основании каких законов или распоряжений суда базируется операция. Лойтхойссер-Шнарренбергер ранее охарактеризовала операцию как "голливудский кошмар".

Как сообщает телерадиокорпорация Би-би-си, GCHQ не стал ни подтверждать, ни опровергать появившуюся в СМИ информацию, заверив при этом, что действует в строжайшем соответствии с законом.

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