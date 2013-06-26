Узбекистан начал производить планшеты

Узбекско-индийское СП OliveTelecom впервые в Узбекистане приступило к производству планшетных компьютеров.

О начале производства компьютеров сообщил РИА "Новости" в среду представитель СП.

"В Узбекистане впервые произведены первые тысяча планшетов, в начале июля они поступят в коммерческую продажу, линейка их производства будет расширяться", - сообщил представитель СП.

Планшет OlivePadV-T300 с размером экрана 180 миллиметров оснащен процессором частотой 1 Ггц и работает под операционной системой Android 4.0 (Ice-cream Sandwich). Проектная мощность СП по выпуску планшетов к 2015 году может составить 13,5 тысячи единиц в год.

В январе этого года СП освоило выпуск CDMA-модемов, а также мобильных и стационарных CDMA-терминалов проектной мощностью соответственно 10 тысяч и 38 тысяч ежегодно. Проект также предусматривает освоение выпуска смартфонов стандарта CDMA-450. Инвестиции на первом этапе производства составили около 6 миллионов долларов.

В 2004 году "Узбектелеком" создал филиал "Узбектелеком Мобайл" для развития и эксплуатации сети сотовой связи. По итогам 2012 года количество пользователей мобильной связи сети Uzmobile выросло в 2,1 раза и превысило 200 тысяч абонентов. Уровень покрытия сети в республике составляет 71%.