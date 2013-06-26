Лоукост «Визз Эйр Украина» 1 октября откроет базу в аэропорту Донецка

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine), первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, 1 октября 2013 года открывает свою вторую украинскую базу в Донецке. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, в Донецке будет лишь 1 базовый самолет AirbusA320.

«Визз Эйр Украина» создала и увеличила пассажиропоток лоукост-путешественников в Киеве, и сейчас этот показатель составляет около 600 тыс. пассажиров в год.

«Мы ожидаем, что в следующие 12 месяцев наша авиакомпания увеличит пассажиропоток до 1 млн пассажиров, осуществляя перевозки уже с обеих баз – в Киеве и в Донецке", - отметил генеральный директор «Визз Эйр Украина» Акош Буш.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 3 самолета Airbus A320.

Авиакомпания планирует в 2013 году перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.