Каждый четвертый владелец Android пользуется Приват24

Каждый четвертый украинский владелец Android смартфона пользуется платежным приложениям для электронного банкинга Приват24, сообщила УНИАН пресс-служба «ПриватБанка».

Согласно информации банка, в июне количество загрузок Приват24 для Android превысило 600 000. При этом, по данным мобильных операторов, на 1 июня Android смартфонами пользовались более 2,3 миллиона абонентов. «Последняя версия Приват24-смарт приобрела принципиально новую функцию - возможность распознавания любых карт камерой смартфона», - комментирует заместитель председателя правления банка Александр Витязь.

Как сообщается, на сегодняшний день этим и другими мобильными платежными приложениями «ПриватБанка» пользуются более 1 млн клиентов, а общее количество клиентов системы онлайн-банкинга Приват24 в Украине на 25 июня превысило 3 млн человек. За сутки пользователи системы совершают 500 тыс. транзакций, средний размер одной транзакции составляет около 400 грн.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).