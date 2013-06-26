Европейский инвестбанк предоставил Молдове 150 млн евро кредита на реконструкцию дороги
Брюссель. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил 150 млн евро кредита Молдове на реконструкцию ключевой национальной автодороги.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе ЕИБ.
Согласно сообщению, соглашение было подписано 25 июня во время визита в ЕИБ премьер-министра Молдовы Юрие Лянке.
Предполагается, что деньги будут расходованы на строительство окружной автодороги в Кишиневе, а также на реконструкцию магистрали М3 (Кишинев – Джурджулешты).
В банке также отметили, что Молдова является наибольшим заемщиком средств в банке в пересчете на душу населения в регионе “Восточного партнерства”.
В целом кредиты ЕИБ Молдове достигли 432 млн евро.
Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Европейского Союза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Создан в 1958 году с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц и составляет 232,393 млрд евро.