"Визз Эйр Украина" запустит рейсы из Донецка в Лондон, Милан, Мюнхен и Рим

Авиакомпания «Визз Эйр Украина», первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, с 1 по 4 октября текущего года начнет выполнять рейсы по маршруту Донецк-Лондон (Лутон), Донецк-Милан (Бергамо), Донецк-Мюнхен (Мемминген) и Донецк-Рим (Фюмичино). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Все это свидетельствует об инвестициях во флот размером около 80 млн долл. в Донецке и дальнейших планах единственной украинской лоукост-авиакомпании увеличить пассажиропоток в аэропорту Донецка до 275 тыс. пассажиров в год", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, рейсы Донецк-Рим будут выполняться с 4 октября 2013 года по понедельникам и пятницам, рейсы Донецк-Мюнхен и Донецк-Лондон - со 2 октября текущего года по средам и воскресеньям, рейсы Донецк-Милан будут выполняться с 1 октября по вторникам, четвергам и субботам. Все рейсы авиакомпании выполняются на самолетах Airbus A320.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine) 1 октября 2013 года открывает в Донецке свою вторую украинскую базу.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года. Авиакомпания планирует в 2013 году перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.