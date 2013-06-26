Новый контейнерный поезд Чехия - Словакия- Украина - Россия 23 июня совершил пилотный рейс

Пилотный рейс нового контейнерного поезда по маршруту Чехия - Словакия - Украина - Россия, организованного «Укрзализныцей» в сотрудничестве со Словацкой государственной железнодорожной грузовой компанией «ЗССК Карго» и ОАО «РЖД» состоялся 23 июня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

"До этого отработана технология организации поезда с использованием фитинговых платформ, разработан график движения, который предусматривает ускоренное прохождение по территории Украины с минимизацией времени стоянки на пограничных переходах", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, ранее представители «Укрзализныци», ГП «УТЛЦ» (Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр») и российской компании «Центртранском» согласовали условия курсирования поезда и организации 3 пилотных рейсов. При этом «Центртранском» проинформировал о наличии договора с компанией SKODA (Чехия) на перевозку автокомплектующих назначением на станцию Нижний Новгород-Автозавод (Россия).

"В дальнейшем, при благоприятных условиях и положительном результате пилотных рейсов, компания «Центртранском» готова предоставлять груз в 40-футовых контейнерах и с сентября текущего года организовать регулярное курсирование поезда", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, предполагаемый объем перевозок составит 600 контейнеров в месяц (13-14 поездов). Нагрузка контейнеров будет проводиться на станции Ганиска (Словакия).

При этом, контейнеры и платформы под перевозку будет предоставлять Государственное предприятие «Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски » (ГП УГЦТС «Лиски»).

"Учитывая привлечение на территорию Украины дополнительного объема интермодальных перевозок, установлены льготные тарифные условия на перевозку контейнеров в составе контейнерного поезда с использованием фитинговых платформ. Кроме того, «Укрзализныцей», «ЗССК Карго» и ОАО «РЖД» согласовано использование перевозочных документов, что будет способствовать уменьшению времени простоя на пограничных переходах из-за отсутствия необходимости их переоформлять ", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины упростит оформление таможенных процедур в пунктах пропуска для контейнерных железнодорожных перевозок на станции «Одесса-Лиски».

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) позволит грузоотправителям заключать один договор на проведение расчета в различных валютах по перевозке во всех видах сообщения.

Железные дороги Украины в январе-марте 2013 года увеличили объем грузоперевозок в контейнерах по территории Украины на 8%.