Microsoft презентовала новую версию Windows 8.1. Доступ к приложениям облегчен

Американская компания Microsoft анонсировала в среду, 26 июня, усовершенствованную версию операционной системы Windows 8.1, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press.

Ее представил гендиректор корпорации Стив Балмер на конференции разработчиков в Сан-Франциско. Он признал, что Microsoft слишком усердно пытался заставить пользователей привыкнуть к новому интерфейсу, и в новой версии доступ к старому интерфейсу – с кнопкой «Пуск» — будет облегчен.

«Давайте сделаем легче доступ к приложениям…. Так как мы привыкли», — заявил Балмер.

Считалось, что с помощью Windows 8 корпорация пыталась завоевать рынок сенсорных устройств. И хотя корпорации удалось за семь месяцев продать более 100 млн лицензий этой ОП, многие аналитики полагают, что недовольство пользователей Windows 8 является одной из причин самого значительного за два десятилетия падения продаж персональных компьютеров.

Как сообщал УНИАН, корпорация Microsoft в декабре 2012 года открыла глобальный «Магазин Windows» для публикации и продажи приложений украинских разработчиков.